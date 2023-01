Sirigu verso la permanenza | ma un club di Serie B corteggia il portiere del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il calciomercato di gennaio è ufficialmente iniziato. La sessione invernale sarà utile per tutte quelle squadre che dovranno aggiustare a propria rosa. Ilha già chiuso in anticipo lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria: mister Spalletti avrà così a disposizione un’alternativa di esperienza per far rifiatare capitan Di Lorenzo. Il mercato delpotrebbe anche chiudersi qui, ma le situazioni legate al futuro di Diego Demme e Salvatoretengono sempre vigile il direttor sportivo Cristiano Giuntoli. Cristiano Giuntoli (Getty Images) Calciomercato, la Reggina vuoleMentre la volontà di Demme sembra ormai chiara, con l’italo-tedesco che vorrebbe essere ceduto per giocare con più continuità altrove, è più incerto il futuro di. ...