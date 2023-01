Sinner-Edmund in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Jannikse la vedrà contro Kylenel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). La nuova stagione dell’altoatesino comincia contro il britannico, attualmente classificato abbondantemente oltre i primi cinquecento giocatori del mondo a causa degli infortuni ma con un best ranking da numero quattordici del mondo. Non ci sono precedenti da registrare tra l’azzurro e l’inglese, entrato in tabellone grazie al ranking protetto., testa di serie numero sei nella cittadina australiana, partirà senza dubbio con i favori del pronostico., tuttavia, è giocatore da prendere con le pinze. In passato, infatti, ha dimostrato di potersela giocare ampiamente con i migliori tennisti del mondo, a maggior ragione quando si parla di superfici rapide. In ...

...Kyle: nel primo confronto sul cemento australiano, il ragazzo nativo di San Candido non dovrà farsi sorprendere e convincere dal punto di vista del gioco. In caso di vittoria,potrebbe ...Primo match dell'anno per Jannik che deve sfruttare il sorteggio favorevole per fare strada nel ... Tennis, Atp 250 Adelaide 1: Sinner-Edmund, dove vederla in tv e in streaming CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Edmund Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Kyle Edmund, primo turno dell’Atp 250 d ...Determinato a cominciare bene la stagione in Australia, come già dimostrato nel 2022 coi quarti di finale conquistati agli Australian Open. Jannik Sinner ha tutta la voglia di ricominciare col piede g ...