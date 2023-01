Sinner-Edmund domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Jannikse la vedrà contro Kylenel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). La nuova stagione dell’altoatesino comincia contro il britannico, attualmente classificato abbondantemente oltre i primi cinquecento giocatori del mondo a causa degli infortuni ma con un best ranking da numero quattordici del mondo. Non ci sono precedenti da registrare tra l’azzurro e l’inglese, entrato in tabellone grazie al ranking protetto., testa di serie numero sei nella cittadina australiana, partirà senza dubbio con i favori del pronostico., tuttavia, è giocatore da prendere con le pinze. In passato, infatti, ha dimostrato di potersela giocare ampiamente con i migliori tennisti del mondo, a maggior ragione quando si parla di superfici rapide. In ...