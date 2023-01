Silvia Toffanin ha detto “no” a Sanremo? Amadeus chiarisce il giallo

leggo.it

Sebbene infatti la Gregoraci ospite dia Verissimo abbia detto di essere un po' 'scaramantica' sulle sue relazioni, alla conduttrice ha anche rivelato di vivere un momento della sua ...Per poi ammettere a: "Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice!". . Elisabetta Gregoraci, spunta l'anello su Instagram Elisabetta ... Sanremo, Amadeus e il mistero del no di Silvia Toffanin: «Ve lo spiego io come sono andate le cose...» Imprevisto durante la diretta de L'anno che verrà, lo speciale condotto da Amadeus, andato in onda la notte di Capodanno su Rai 1 per brindare insieme ...Amadeus nel corso degli ultimi anni ha acquistato sempre più popolarità in Rai. Infatti, dopo due anni di successi, questo per lui sarà il terzo anno alla conduzione di Sanremo. Tuttavia, nonostante i ...