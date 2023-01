Si mette male per Cozzolino e Tarabella | l' ultima novità sul Qatargate che stravolge l' Ue

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Non si ferma lo scandalo. La giustizia belga vuole andare avanti con le indagini ed ha chiesto alla presidenza del Parlamento europeo la revoca delle immunità degli eurodeputati Andreae Marc. Lo riportano i media belgi Le Soir e Knack, che fanno poi sapere che la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità. Le prime misure procedurali sono state adottate e la presidente annuncerà la richiesta in plenaria alla prima occasione possibile il 16 gennaio. La richiesta sarà quindi deferita alla commissione giuridica (Juri) per una proposta di decisione. «Fin dal primo momento il Parlamento europeo ha fatto tutto quanto in suo potere per assistere nelle indagini e continueremo ad assicurarci che non ci sia impunità. I responsabili ...