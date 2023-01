Si finge malato per lavorare come idraulico | dipendente del Ministero condannato a un risarcimento da 10mila euro

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sivaa lavoro, ma sfruttava il tempo guadagnato per esercitare un’altra professione, quella di termoesperto, per arrotondare lo stipendio: un 60enne originario di Napoli dovrà restituire aldell’Economia e delle finanze, presso il quale lavora, circa. Lo hanno stabilito i giudici della sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti, che lo hannoper truffa. “Pur se assente dal servizio per malattia”, si legge nelle motivazioni, si sarebbe allontanato dal proprio domicilio “per svolgere l’attività di termoin più di un’occasione”. Più che un semplice passatempo, il suo era un vero e proprio secondo lavoro, svolto “senza autorizzazione ministeriale, anche dichiarando falsamente la ...

