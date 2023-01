Si fa presto a dire presidenzialismo sarà un cadeau per gli influencer

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Se ci trovassimo al volante del Paese, al posto di Giorgia Meloni, ci guarderemmo bene dalla tentazione (fatale) di spingere sull’acceleratore per raggiungere l’agognata meta delo del semi. Non foss’altro perché, finora, tutti i tentativi di Grande Riforma non hanno mai giovato alla fortuna dei loro artefici. Persino Alcide De Gasperi (1881-1954), che pure si era limitato a proporre una legge che trasformava una maggioranza assoluta, scaturita dalle elezioni, in una maggioranza parlamentare dei due terzi, si ritrovò battuto e spiazzato. E la sua proposta, ricordiamolo, non aveva nulla di trascendentale: mirava a rafforzare un esecutivo che, grazie alla maggioranza numerica, sarebbe stato già robusto di suo. Ad altri successivi aspiranti riformatori andò ancora peggio, ultimo in ordine di tempo l’ex rottamatore Matteo ...