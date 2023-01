Shinsuke Nakamura | ‘Wrestle Kingdom 17? Purtroppo non sono stato chiamato’

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nella giornata di ieriha sconfitto The Great Muta nel New Year Show organizzato dalla NOAH. Considerando che la Superstar della WWE si trova attualmente in Giappone, molti hanno pensato ad un’apparizione a sorpresa diin vista dell’imminente Wrestle17.toglie ogni dubbio Nella conferenza stampa che si è tenuta dopo il suo match contro The Great Muta,ha toccato questo argomento. Alla domanda in merito ad una possibile apparizione in quel di Wrestle17,ha risposto in maniera negativa. Non L’ex campione Intercontinentale ha svelato di non aver ricevuto alcuna chiamata per partecipare allo show più importante nella scena del Wrestling ...