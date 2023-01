Serie Galaxy S23 | colori | archiviazione e design

(Di lunedì 2 gennaio 2023) A un mese dalla presentazione dellaS23 trapelano maggiori dettagli relative ad. Dopo le notizie sulle colorazioni esclusive ora scopriamo anche le altre diS23 eS23 Plus. In più, girano in rete anche notizie relative allo spazio didei tre modelli dellaSamsung. Trapelati iesclusivi dellaS23 IdiS23 eS23 Plus È ormai da qualche giorno che sono trapelati iesclusivi diS23 Ultra,S23 eS23 Plus. Ora conosciamo anche il resto dei ...

Il tipster del momento afferma che il taglio di memoria da 128 GB sarà completamente abolito nellache sta per arrivare, Tutti i modelli di SamsungS23, S23 Plus e ancora S23 Ultra ......richiamabile sulla destra e nel quale sono presenti le icone delle ultime app aperte e di una...(Gomma magica) è attiva nativamente su alcuni smartphone Android come i Google Pixel e iS. ... La serie Samsung Galaxy S23 al top per memoria, foto, colori e temperature Il flagship Samsung Galaxy S22 5G è in super sconto su Amazon a soli 799,90€ e c'è in omaggio anche un pratico caricatore da muro da 25W.Ecco tutto quello che sappiamo su Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, fra scheda tecnica, fotocamera, prezzo e data d'uscita.