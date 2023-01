Serie A1 Femminile | prima giornata di ritorno | risultati e classifica

NapoliToday

è la prima medaglia italiana aldella storia in pista lunga. Short track: 5, la staffetta ... capitano del Perugia che nella stagione 1978 - 1979 arrivo' secondo inA senza mai perdere ...Questaracconta la storia di alcune detenute in una prigionee vanta alcuni dei personaggi più memorabili degli ultimi dieci anni. Inizialmente, lasi era aperta con Piper ... Verso il derby femminile Napoli-Pomigliano: l'ultimo precedente in massima serie La Juventus e Melissa Bellucci stanno valutando le prossime mosse. Non mancano certo le proposte per la talentuosa centrocampista bianconera che, però, intende e giustamente rimanere in ...Napoli e Pomigliano non s'incontrano dallo scorso 14 maggio: ecco come andò la sfida salvezza tra azzurre e granata ...