(Di lunedì 2 gennaio 2023) San Siro saràper la gara di mercoledì tra, nella prima giornata dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, match valido per la 16^ giornata di campionato Questo il comunicato del club nerazzurro: “Si torna a San Siro e si torna in grande stile, cone con il sold-out”. L’appuntamento è per mercoledì 4 gennaio alle 20:45. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18:45, due ore prima del calcio d’inizio. SportFace.

Serie A: previsto il tutto esaurito per Inter-Napoli. Tutto pronto a Milano per il ritorno in campo che vedrà l'Inter sfidare l'imbattuto Napoli.Cessione in Serie B Per uno dei giocatori del Napoli si apre una nuova pista, nelle prossime settimane lap possibile svolta.