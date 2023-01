Serie A | Osimhen verso il titolo di capocannoniere | le quote

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Napoli di Spalletti ormai è una macchina pressoché perfetta. InA fino a questo punto si è dimostrata un autentico schiacciasassi e gran parte del merito va attribuito al suo bomber Victor. Il nigeriano attualmente guida la classifica cannonieri con nove reti grazie al rendimento da top assoluto nei mesi che hanno preceduto i Mondiali. Alla ripresa, però, gli azzurri si troveranno ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi (orfana di Brozovic). È proprio l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez che, insieme ad Immobile, tenta di insinuare il bomber del Napoli nella corsa aldidiA. Le attualivedono infatti in nigeriano in vantaggio a 2.75, seguito a ruota da Lautaro ed Immobile a 5.50. Subito fuori dal podio c’è lo juventino Vlahovic, ...

Per i bookie Victor sarà il capocannoniere della A 2022/2023. Nonostante qualche problema fisico in avvio di stagione, l'attaccante è in testa alla classifica marcatori a quota nove reti, grazie a un ...Inoltre, l'Inter è la squadra che in casa ha battuto più volte i partenopei in A (50V, 17N, ... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, ...