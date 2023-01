Serie A | le big tifano Inter | riparte la caccia al Napoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLaA è pronta ad accogliere il nuovo anno calcistico con i fuochi d’artificio: tutto d’un fiato mercoledìil campionato, dopo quasi due mesi, con dieci gare spalmate, a coppia di due, tra le 12.30 e le 20.45. E in coda c’è la madre di tutte le sfide, con l’che si gioca tutta la sua posta scudetto col capolista, che naviga solitario a +11. Inzaghi lancia il suo ultimo assalto a Spalletti e sa bene che conta poco che il computo dei loro confronti sia in perfetta parità: tre vittorie ciascuno e due pari. Undici punti di vantaggio in classifica sull’, 81 punti nell’anno solare 2022 rispetto ai 64 nerazzurri. Sono questi i numeri che spingono ancora di più ilad andare a Milano sicuro di sé, pronto a conquistare un successo ...

Marcelo Brozovic ha rimediato un infortunio muscolare che gli impedirà di essere in campo nelmatch in programma mercoledì sera, alla ripresa dellaA, contro il Napoli. Nelle ultime ore ...Sarà l'arbitro brianzolo Sozza a dirigere ilmatch della 16esima giornata diA: è già polemica! Serie A, arbitri: a Sozza il big-match Inter-Napoli - Sportmediaset Polemica sui social per la designazione arbitrale di Simone Sozza, nato a Milano, per la sfida tra l’Inter e il Napoli ...Sarà Sozza il direttore di gara della super sfida di San Siro tra i nerazzurri e la capolista. Ayroldi per i bianconeri a Cremona ...