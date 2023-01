Serie A | Inter-Napoli | data | orario e diretta TV

(Di lunedì 2 gennaio 2023)TV e streaming Dopo la puasa per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, torna laA e lo fa con le partite della sedicesima giornata. Tra queste spicca la super sfida di San Siro con l’di Simone Inzaghi che ospita ilcapolista di Luciano Spalletti con calcio di inizio in programma per le ore 20:45 di mercoledì 4 gennaio: ecco come seguire il match inTV e streaming. La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e rossoblu sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match ...

La Gazzetta dello Sport

e Juventus, tanto per fare due esempi, sperano di convincere Milan Skriniar e Adrien Rabiot a ... Proprio come altri club dellaA che pensano agli svincolati per rinforzarsi. Non perderti le ...Due precedenti con l'(due vittorie), quattro con il Napoli (2 vittorie e due pari). Oggi e domani gli arbitri diA si raduneranno all' Acqua Acetosa in vista della ripresa del campionato: ... Gennaio e l'Inter, storia di un rapporto complicato. Prima di Inzaghi, solo Pioli si è salvato Si è alzato ufficialmente il sipario sulla sessione invernale di calciomercato, ma le squadre di Serie A sono già attive da tempo. Qualcuno è a lavoro in prospettiva futura tra rinnovi e acquisti, alt ...