Sequestrato Rubens | indagine su ufficio Soprintendenza Pisa

Open

... create da un commercialista e dal figlio e anche loro indagati, il quadro è stato prestato per la mostra, secondo gli inquirenti, "anche per certificarne la paternità die aumentarne il ...... l'attribuzione apoggia su un'opinione": il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, interviene sul caso del quadro, attribuito al grande maestro fiammingo, esposto nella mostra "... Genova, sequestrato un quadro di Rubens esposto a Palazzo Ducale. Blitz dei carabinieri: quattro indagati per ... Si allarga l'inchiesta della procura di Genova che ha portato al sequestro del 'Cristo risorto appare alla Madre', attribuito al pittore fiammingo Rubens ed esposto fino a tre giorni fa a palazzo Duca ...La polizia anti frodi di Genova, ha sequestrato un dipinto del maestro fiammingo del XVII secolo Peter Paul Rubens, in mostra nel palazzo Ducale di Genova, dopo aver aperto un’indagine per frode sui s ...