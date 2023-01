Senza un mercato forte | l’arte italiana sarà esclusa dalle piazze globali

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quali sono le città più interessanti per acquistare opere d’arte di artisti affermati al mondo? Secondo il report Arts Economics del 2022, i collezionisti preferiscono, nell’ordine, Londra, Parigi e New York, mentre New York, Londra e Los Angeles sono le migliori città per guardare e comprare arte emergente. Il report raggruppa inoltre tali preferenze sulla base del Paese d’origine dei collezionisti intervistati. Emerge dunque che i collezionisti italiani preferiscono vedere e comprare opere d’arte di artisti affermati a Londra, Parigi e New York, mentre emergenti ed esordienti vanno invece cercati e acquistati a New York, Londra e Parigi, esprimendo dunque preferenze in linea con i collezionisti degli altri Paesi. E proprio come i collezionisti degli altri Paesi, non pongono alcuna cittàtra le best-3. Sia chiaro, l’Italia è tutt’altro che estranea ai mercati ...