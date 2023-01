Senegal | 6 mesi di carcere a deputati che avevano preso a calci collega incinta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dakar, 2 gen. (Adnkronos) - Due parlamentari dell'opposizione insono stati condannati a seidi reclusione per avernello stomaco unadurante una discussione sul bilancio. Il giudice ha anche ordinato aiMamadou Niang e Massata Samb di pagare ad Amy Ndiaye l'equivalente di circa 8mila euro a titolo di risarcimento. L'incidente è stato ampiamente condannato e ha acceso un dibattito sui diritti delle donne nel paese africano. In un video ampiamente condiviso online, il signor Samb viene visto camminare verso la signora Ndiaye e schiaffeggiarla durante un normale dibattito sul bilancio il 1° dicembre. Quindi si vendica lanciando una sedia, ma allo stesso tempo viene presa anella pancia da un ...

Il Sannio Quotidiano

... Camerun, Guinea Conakry, Mali, Benin, Gambia, Pakistan, Ghana,. Una volta ormeggiata la ... ma solo per la tenera età del piccolo, in buone condizioni di salute), una donna incinta di otto...asse importante del progetto che prevedeva l'apertura di un dialogo tra i giovani dele ... che ci ha visti impegnati nella ricerca di 30 ragazzi che avrebbero poi dovuto impegnarsi per 12... Senegal: 6 mesi di carcere a deputati che avevano preso a calci ... Dakar, 2 gen. (Adnkronos) – Due parlamentari dell’opposizione in Senegal sono stati condannati a sei mesi di reclusione per aver preso a calci nello stomaco una collega incinta durante una discussione ...