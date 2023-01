Senato | Rossomando | ' offesa istituzioni azione sbagliata sotto ogni punto di vista'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Alsbagliatissima da tutti i punti di. Denigrare il Parlamento e offendere lenon solo non è utile alla causa, ma la indebolisce. C'è bisogno diforti per scelte radicali”. Lo dichiara la vicepresidente del, Anna

Fondazione Openpolis

Lo dice la vicepresidente dele responsabile Giustizia e diritti del Pd Anna. "Peraltro notiamo con sorpresa che ad aprire la porta all'evidente tentativo di picconamento di una ...... registriamo, non da oggi, un'assenza di proposte del ministro Nordio sul tema carcere", ha dichiarato Anna, vicepresidente dele responsabile Giustizia e diritti del Pd. Sulla ... La disparità di genere negli incarichi parlamentari Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Al Senato azione sbagliatissima da tutti i punti di vista. Denigrare il Parlamento e offendere le istituzioni non solo non è utile alla causa, ma la indebolisce. C ...La candidatura del triestino irrompe negli equilibri tra correnti di partito. Giorgis e Rossomando verso il “divorzio” dopo anni fianco a fianco ...