Senato imbrattato dagli attivisti di Ultima generazione La Russa | “Nessun alibi” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “a giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza”. Così il Presidente del, Ignazio La. Questa mattina glidihannole mura delcon un getto di vernice arancione, utilizzando degli estintori. Alla base del gesto, spiegano dall’associazione ambientalista, “la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico, ormai già iniziato, e il disinteresse del mondo politico di fronte a quello che si prospetta come il più grande genocidio della storia dell’umanità”. “Ilè ...