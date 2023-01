TeleIschia

A muoversi, intanto, sarà la ministra, che ha già "parlato con la maggioranza e entro ... In attesa di capire su quali provvedimenti intende puntare il governo ad inizio anno, Camera e...Maria Elisabetta Alberti, ministro delle Riforme istituzionali, ci ha messo il carico da ... Durante la sua dichiarazione per la fiducia al, il 26 ottobre scorso, Matteo Renzi aveva ... Senato: Casellati, 'istituzioni di tutti, nulla giustifica oltraggio' Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Al Senato azione sbagliatissima da tutti i punti di vista. Denigrare il Parlamento e offendere le istituzioni non solo non è utile alla causa, ma la indebolisce. C’è bisogn ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Imbrattare la facciata del Senato non ha nulla a fare con la difesa dell’ambiente. Questa è la vernice dell’ignoranza e dell’inciviltà. Le Istituzioni appartengono a tutti ...