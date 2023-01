Senato | blitz ambientalisti | tre attivisti arrestati e due denunciati

(Di lunedì 2 gennaio 2023) commenta Per ildeglial, dove è stato imbrattata la facciata con della vernice, sono statitree due. Per loro l'accusa è di danneggiamento ...

Il Sole 24 ORE

Gli attivisti di Ultima Generazione imbrattano i muri esterni di Palazzo Madamadegli attivisti di Ultima Generazione al. Gli ambientalisti imbrattano i muri esterni di Palazzo Madama con vernice rossa.20.10:arrestati 3 ambientalisti Tre attivisti arrestati e due denunciati per ilaldove è stato imbrattata la facciata con la vernice. L'accusa è di danneggiamento aggravato. Per ... Blitz ambientalisti al Senato, 3 arresti. Viminale: rafforzati controlli zona Parlamento e stazioni Si è subito mossa la macchina giudiziaria dopo il blitz ambientalista al Senato. Come riferisce l’Agi sono stati infatti arrestati da ...Lavoro tempestivo della Digos e dei carabinieri dopo l'assalto al Senato con la vernice colorata: ora è attesa l'udienza di convalida per direttissima ...