Senato | Amorese Fdi | ' presenteremo proposta legge | pene più severe Rpt

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Gli atti di vandalismo a cui abbiamo assistito oggi ai danni di un palazzo istituzionale, come purtroppo già accaduto in passato, non possono e non devono lasciarci indifferenti. Nel programma elettorale di Fratelli D'Italia trova spazio la necessità di aumentare leper chi danneggia o deturpa il nostro prezioso patrimonio che rappresenta, a pieno titolo, la nostra identità e la nostra storia". Così deputato di Fdi, Alessandro, capogruppo in Commissione Cultura, in merito all'imbrattamento con vernice rossa della facciata di Palazzo Madama. "Già nella scorsa legislatura, come gruppo di opposizione, avevamo presentato unadiin merito con la quale veniva configurata una modifica al Codice Penale a disciplina della materia”. “Come già espresso chiaramente dal ...

Agenzia CULT

... Roberto Marti , Presidente della Commissione Cultura del; i capigruppo in Commissione Cultura della Camera dei Deputati dei partiti di maggioranza: Alessandro(FDI), Rossano Sasso (......01:55 13:47 Roberto Marti (L - SP - PSDAZ), presidente della Commissione Cultura deldella ...05:14 14:43 Marco Perissa (FDI), deputato condividi 0:02:07 14:48 Alessandro(FDI), deputato ... Senato, Amorese (Fdi): proposta di legge contro danno a nostro ... Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Gli atti di vandalismo a cui abbiamo assistito oggi ai danni di un palazzo istituzionale, come purtroppo già accaduto in passato, non possono e non devono ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Gli atti di vandalismo a cui abbiamo assistito oggi ai danni di un palazzo istituzionale, come purtroppo già accaduto in passato, non possono e non devono ...