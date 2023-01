Senato | ambientalisti imbrattano la facciata di Palazzo Madama

(Di lunedì 2 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone appartenenti al gruppo ambientalista Ultima Generazione hanno imbrattato, sede del, con un getto di vernice arancione, utilizzando degli estintori. Alla base del gesto quello che glidefiniscono come “il disinteresse del mondo politico di fronte ai dati e le notizie sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico”. “Ho scelto e continuerò a scegliere di compiere azioni di disobbedienza civile nonviolenta perchè sono disperata. La narrativa tanto in voga secondo la quale ognuno di noi può individualmente contribuire a limitare i danni del riscaldamento globale, salvando il pianeta, è senz'altro positiva ma fortemente irrealistica”, sottolinea una manifestante.“Sono i governi e le istituzioni ad avere il potere decisionale per avviare una transizione ...

Intanto il Viminale ha disposto un rafforzamento dei controlli anche con agenti in borghese sia per la stazione Termini, che per il, dopo il blitz deglidi Ultima generazione che ...Blitz questa mattina di un gruppo didi Ultima Generazione che hanno lanciato vernice sulla facciata dela Roma. Imbrattate anche alcune finestre oltre che un portone di palazzo Madama. Intervenuti i carabinieri che ...