Senato | ambientalisti imbrattano il portone 5 fermati La Russa | “Nessun alibi Convocato il Consiglio di presidenza”

RaiNews

...non queste" "Sono palazzi antichi che andrebbero preservati" "Questo è un modo plateale di protestare ma non serve" "Per me solo ignoranza delle persone" Le immagini della facciata del...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 02 Gennaio 2023 Le immagini della facciata delimbrattata questa mattina da alcuni attivisti per l'ambiente di "Ultima generazione". Ambientalisti imbrattano il Senato con la vernice. La Russa: "Offesa alle istituzioni" Alle prime ore di questa mattina, cinque attivisti di "Ultima Generazione" hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama, a Roma ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Il raid vandalico contro Palazzo Madama è l'ennesimo atto violento di certe sigle pseudo-ambientaliste, impegnate più a disturbare il prossimo e a sfregiare il ...