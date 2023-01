Selvaggia Lucarelli | dal matrimonio con processione in Nepal alla stoccata | «Più sobrio del gender reveal di Chiara Nasti»

Liberoquotidiano.it

Luisella Costamagna a Oggi è un altro,in vacanza in Nepal ma la guerra c'è ...Pandoro della Ferragni in saldo,torna alla carica: 'Ora la beneficenza la facciamo noi a lei' Calza alternativa Se in tanti opteranno per le calze già confezionate, un must, come ... Selvaggia Lucarelli, lo sfogo davanti a Lorenzo: "Bella idea del c..." Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Selvaggia Lucarelli è stata tra le protagoniste dell'edizione conclusa di Ballando con le stelle. La giornalista è stata al centro di diverse polemiche durante tutta l'edizione con colleghi e concorre ...