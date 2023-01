Piper Spettacolo Italiano

Stai a fa er doppio mento' o ancora 'France temagnato er capitano' e 'Pienotto'. Francesco se ... Leggi Anche Francesco Totti, 3a Noemi Bocchi prima di Natale Francesco Totti e Noemi Bocchi,...... ma questo non vuol dire che devi smettere di festeggiare e di fare ialle persone a cui ... Lo stile classico è quello più gettonato e setra quelli che amano la tradizione con un tocco ... Sei regali per Natale film di Tv8: trama, cast e finale Galeotta fu la Notte degli Oscar tuttoBICI ... Quella sera, salutando un campione come Vincenzo Nibali al passo d'addio alla sua arriera agonistica, Ernesto Colnago disse: «Questo è un grande uomo e u ...Il flagship Samsung Galaxy S22 5G è in super sconto su Amazon a soli 799,90€ e c'è in omaggio anche un pratico caricatore da muro da 25W.