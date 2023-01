Secret Wars | nel film Marvel anche Tobey Maguire e Hugh Jackman? Lo svela un insider!

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L'indiscrezione susembrerebbe essere stata confermata da un noto insider, dovremmo quindi rivedere lo Spider-Man die il Wolverine di. Continuano a susseguirsi i rumor attorno alla produzione dei prossimisugli Avengers in arrivo daiStudios nei prossimi anni e l'indiscrezione più recente il secondo dei due titoli in uscita tra il 2025 e il 2026, ovvero. A lanciare la bomba è il noto insider My Time to Shine Hello, che dalla sua pagina Twitter "conferma" che siachesaranno nel. Nel tweet si dichiara: "Sì,...

...nella serie animata The Clonee uno dei personaggi più amati dell universo esteso di Star... Agatha: Coven of Chaos Dalla seconda stagione di Loki alle novitàInvasion, Ironheart ed ......si preparano a vivere una nuova avventura che amplierà ulteriormente l'universo di Star. ...Invasion (Disney+) Tra le serie tv più attese del 2023 non poteva mancare l'Universo Marvel. ... Avengers: Secret Wars includerà i Vendicatori Multiversali e The ... Continuano a circolare rumor su ciò che vedremo in Avengers: Secret Wars, il secondo dei film corali del MCU in arrivo nei prossimi anni, e ora pare sia stata svelata l'identità del villain.