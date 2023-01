Sebastiani Cnr | salgono i ricoveri nelle intensive in Abruzzo | Emilia Romagna | Sardegna e Umbria

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Si ferma in Italia la discesa della curva dell'epidemia di Covid - 19, con una stasi o un lieve aumento di casi e; per quanto riguarda questi ultimi, si rileva un aumento dell'occupazione ...

Agenzia ANSA

Lo indica l'analisi del matematico Giovanni, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo `M. Picone´, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (). "L'analisi delle differenze ...Lo indica l'analisi del matematico Giovanni, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M. Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (). "L'analisi dei dati dell'incidenza dei ... Sebastiani (Cnr), casi Covid in stasi ma ricoveri accelerano ... (ANSA) - ROMA, 02 GEN - Si ferma in Italia la discesa della curva dell'epidemia di Covid-19, con una stasi o un lieve aumento di casi e ricoveri; per quanto riguarda questi ultimi, si rileva un aument ...I casi di Covid stanno aumentando nel Regno Unito e negli Stati Uniti, mentre in Italia e negli Stati confinanti si rileva una fase di decrescita o di stasi: è una situazione che invita alla prudenza ...