Se stai cercando un nuovo allenamento prova uno di questi

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ne avete sentite ete tante: sono le tendenze fitness che spopolano in rete. Dal tabata al crossfit, dall'con gli esercizi eccentrici all'di 10 minuti da fare al mattino. Ma se ancora stateun metodo efficace per allenarvi a casa o in palestra, allora non potete ignorare il rapporto annuale sul fitness prodotto da PureGym, catena di palestre britannica, la quale - come ogni anno - analizza le ricerche mensili svolte su Google alla ricerca di quelle che vengono digitate e consultate più spesso. Il risultato di questa indagine svela le tendenze per l’anno che verrà, prossime idee che vi stuzzicheranno. Ecco le più cliccate nel 2022. Primo posto:12-3-30 Ecco la tendenza fitness che ha registrato il maggiore aumento di ricerche alla fine del 2022, con un ...