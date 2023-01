Se la montagna t’incanta La recensione di Ciccotti

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sia i moviegoer che gli appassionati della, a vari livelli (dagli accaniti dello sci alpino o di fondo, del trekking, del climbing e del bouldering, ai semplici amanti delle libere passeggiate), si sono ritrovati insieme, durante il periodo natalizio, in cui tutti sognano la neve, nelle sale per godere del poetico “Le otto montagne” (2022) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. L’opera è declinabile sotto vari generi, in quanto li abbraccia caparbiamente: film-diario, film lirico, film documentario, film di finzione. Il racconto, tratto dall’omonimo romanzo (2016) di Paolo Cognetti, è quello dell’amicizia tra due bambini, Bruno e Pietro, poi ragazzi, infine giovani adulti. Si parte con il bambino Pietro, che con il padre (Giovanni) e la madre (Francesca) scoprono, negli anni Ottanta, lavaldostana, in un villaggio ai piedi ...