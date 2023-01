Scuola | abilitazioni estere valide in Italia

Leggi su zon

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Consiglio di Stato ha riconosciuto definitivamente leconseguite all’estero, in particolare in Bulgaria e Romania per poter insegnare nellana. Coinvolti nel provvedimento circa 14 mila insegnanti, che hanno intrapreso il percorso abilitante all’estero (4 mila in Bulgaria e 10 mila in Romania). L’importanza di questi percorsi abilitanti è data dal fatto che essi sono necessari per poter ottenere una cattedra come docente di ruolo o essere inseriti nelle graduatorie provinciali di prima fascia, con la possibilità di avere più facilmente un incarico annuale. La sentenza firmata da Luigi Maruotti stabilisce che è il Ministero competente a dover stabilire se il diploma, attestato o qualifica ed esperienza ottenuta in uno stato membro sia pienamente o parzialmente sufficiente per accedere all’insegnamento ...