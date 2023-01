Il Foglio

...non ha mai pensato di tenere un". E qui Ganswein ha spiegato di averlo tenuto finchè è durato il pontificato di Benedetto XVI: "Poi basta. Non voglio leggere le cose che non vorrei". ...Sulla sua tomba Joseph fece: 'Per 34 anni ha servito il fratello Joseph in tutte le tappe ... Scriveva al riguardo il teologo Congar nel suoconciliare: 'Per fortuna c'è Ratzinger. È ... Scrivere di sé. Il diario è una cura per l’io afflitto La scrittrice Brenda Lozano torna in libreria con «Quaderno ideale» edito da Alter Ego. La protagonista è una trentenne messicana che scrive un diario mentre aspetta il ritorno del fidanzato partito p ...Venceslav Soroczynski spiega ai lettori di Democrazia futura il valore de l'Evento, l'opera del Premio Nobel per la Letteratura Annie Ernaux.