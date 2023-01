Scontro frontale fra auto | cinque feriti | uno è grave - Cronaca - lanazione it

VeronaSera

L'incidente a Pieve al Toppo. Un 40enne è stato trasportato in codice rosso a Le Scotte, coinvolti anche due ...Incidente stradale con tre feriti a Somma Lombardo , per unotra due auto. È accaduto poco dopo le 11 di lunedì mattina, 2 gennaio 2023, all'altezza dell'incrocio con via Galileo Galilei. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con tre ... Tremendo scontro frontale tra due auto: un morto e due feriti gravi L'incidente a Pieve al Toppo. Un 40enne è stato trasportato in codice rosso a Le Scotte, coinvolti anche due minori ...CORMONS, GORIZIA - Un uomo, di circa 60 anni, di cui non sono state fornite le generalità, in attesa di informare la famiglia, è morto in uno scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina lung ...