Sci Alpino | le Azzurre nello slalom in Coppa del Mondo | le date

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sarà la collina Sljeme, in Croazia, il teatro della prossima tappa didelfemminile di sci. Il programma prevede due gare dimercoledì 4 (ore 12.30 e 16.30) e giovedì 5 gennaio (ore 15.00 e 18.00) valide come quinta e sesta prova stagionale di specialità. In attesa delle nuove quote che saranno aggiornate la prossima settimana, la squadra azzurra schiera al via cinque concorrenti: Marta Rossetti, Martina Peterlini, Anita Gulli, Lara Della Mea e Vera Tschurtschenthaler, quest’ultima al posto di Lucrezia Lorenzi che ha gareggiato pochi giorni fa a Semmering. Dalla Croazia il circo bianco si trasferirà successivamente a Kranjska Gora, in Slovenia, per due giganti fissati sabato 7 (ore 9.30 e 12.30) e domenica 8 gennaio (ore 9.30 e 12.30). A guidare il team ci sarà naturalmente Marta Bassino, ...

OA Sport

L'annullamento per mancanza di neve delle discese di, previste tra fine ottobre e inizio novembre, nell'ambito della Matterhorn Cervino Speed Opening di Cervinia - Zermatt, aveva posto sul tavolo la necessità di trovare una soluzione per ...Intervento del Soccorsodi Macugnaga, insieme al Sagf di Domodossola, nel primo pomeriggio per recuperare un turista ...anche dalla motoslitta messa a disposizione dagli impianti di, che ha ... Sci alpino, i precedenti dell'Italia in slalom a Garmisch Partenkirchen: ultimo successo con Manfred Moelgg, 3 trionfi per Alberto Tomba Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Sarà lo slalom in notturna di Garmisch-Partenkirchen (Germania) a sancire il ritorno in pista per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023. Sulle nevi bavaresi, quindi, vedremo l ...