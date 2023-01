Sci alpino | i precedenti dell’Italia in slalom a Garmisch Partenkirchen | ultimo successo con Manfred Moelgg | 3 trionfi per Alberto Tomba

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sarà loin notturna di(Germania) a sancire il ritorno in pista per quanto riguarda la Coppa del Mondo di scimaschile 2023. Sulle nevi bavaresi, quindi, vedremo la prima edizione di questa gara sotto i riflettori, collocata nel calendario senza il consueto antipasto della discesa sulla “Kandahar”. Su questo pendio, tra i pali stretti, l’Italia ha spesso centrato grandi risultati. Andiamo a ricordarli tutti, sin dal principio. L’esordio della pista denominata “Gudiberg” in Coppa del Mondo arriva il 5 gennaio 1974 ed è subito podio per i colori azzurri. Gustav Thoeni, infatti, è secondo nellovinto dal padrone di casa Christian Neureuther. Nelle prime edizioni è grande Italia sulle nevi bavaresi. Il 6 gennaio 1975 arriva addirittura una tripletta tra i rapid ...