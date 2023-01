Sci alpino | i precedenti dell’Italia femminile a Zagabria | due podi con Nicole Gius e Manuela Moelgg

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Come tradizione saràa vedere il ritorno in pista della Coppa del Mondo di sci. L’edizione 2022-2023 non si discosterà da questo trend, con la pista croata che sarà sede di due slalom (nelle giornata del 4-5 gennaio) confidando che le condizioni della neve possano garantire una maggiore regolarità dopo le difficoltà delle ultime annate. Sulla pista denominata Crveni Spust l’Italia non ha mai collezionato particolari successi, anzi. In poco meno di 20 anni di storia questa prova ha regalato appena duealle nostre portacolori. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria l’andamento delle azzurre nello slalom che si svolge sopra la capitale croata. L’esordio dinella Coppa del Mondo avviene il 20 gennaio 2005 con il successo della finlandese Tanja Poutiainen, ...