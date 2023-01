Sci alpino | Coppa del Mondo Zagabria 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ladeldi scifemminile dà il benvenuto alcon un appuntamento che da diversi anni “battezza” il nuovo anno: nella capitale croata,, andranno in scena tra il 4 ed il 5 gennaio due gare di slalom speciale. Negli scorsi anni la pista, su cui si corre in notturna, ha dato più di qualche problema a causa delle alte temperature. L’augurio è che quest’anno le cose possano migliorare. Mikaela Shiffrin arriva alla gara con il vento decisamente in poppa: la tripletta di Semmering le ha fatto prendere il largo nella classifica generale didele le ha fatto raggiungere quota 80 nelle vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale. La grande rivale sarà Petra Vlhova, vincitrice delle ultime tre edizioni della gara sul pendio ...