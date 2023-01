Sci alpino | Cdm donne | Tschurtschenthaler fra le convocate per Zagabria

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Per l'Italia anche Rossetti, Peterlini, Gulli e Della Mea ROMA - Riprende ail duello in slalom fra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova che, sulla collina Sljeme, si sono imposte rispettivamente ...

