Sci alpino | calendario ricco tra Zagabria | Garmisch | Adelboden e Kranjska Gora | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Messi in archivio i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo, la Coppa del Mondo di sci2023 torna grande protagonista, con unquanto maie interessante, che ci permetterà di delineare in maniera ancor più chiara e precisa la lotta per le due Sfere di Cristallo e, non ultimo, anche per le Coppe di specialità. Tutto sembra portare verso un rinnovato dominio di Marco Odermatt e Mikaela Shiffrin verso il successo finale, ma nel Circo Bianco mai dare nulla per scontato. Ad ogni modo dopo le festività ci attende, come detto, undavvero fitto di eventi. Si inizierà con i due slalom di(Croazia) per quanto riguarda il comparto femminile (4-5 gennaio), mentre nella giornata del 4 vedremo anche lo slalom in notturna maschile di. Nel fine ...