Schira | “Osimhen-Man Utd a gennaio? Napoli non è un supermercato”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nicolòritiene che l’affare trae il Manchester United aè impossibile perché ilnon è unNicolò, esperto di mercato, si sofferma sulle notizie di calciomercato del. A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, l’esperto giornalista commenta: “Bereszynski? Gli agenti stanno definendo gli ultimi aspetti. Ilha promesso il rinnovo a Zanoli prima del prestito alla Samp e l’accordo col ragazzo già c’è. Rispetto a 15 giorni fa, resta in standby soltanto la posizione di Nikita Contini. Il calciatore pensava di tornare aper fare il secondo, mentre con la permanenza di Sirigu non sarebbe convinto di fare il terzo portiere, rinviando un rientro a ...

... che si tratta, come già detto, di oltre cento milioni di euro più Cristiano Ronaldo per Victor. Inoltre,ha aggiunto: 'Anzi, i Red Devils hanno definito l'acquisto di Antony , che ......è stato il neo acquisto Kvicha Kvaratskhelia andato a segno dopo una bella combinazione con... Secondo il giornalista Nicològli azzurri sarebbero vicino all'acquisto di Gerard Deulofeu, ... Schira: 'Osimhen-Napoli, con 130 milioni rinnovo difficile. Zielinski come Fabian' Nicolò Schira ritiene che l'affare tra Osimhen e il Manchester United a gennaio è impossibile perché il Napoli non è un supermercato.Nicolò Schira, giornalista, ha fatto il punto sul mercato del Napoli in relazione alle ultime voci su Bereszynski, Ounahi e Zielinski.