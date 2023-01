Scariolo | «Rispetto le opinioni dei tifosi | ma non ho né tempo né interesse per i commenti social»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Corriere della Sera intervista Sergio, allenatore della Virtus Bologna che stasera affronterà l’Olimpia Milano. Il Bologna arriva alla sfida a due giorni dalla vittoria contro il Fenerbahçe in Eurolega. «È stato un grande sforzo collettivo, affrontato senza tre giocatori e con allenatore e viceallenatore che non eranostati in palestra perché influenzati. È emerso il senso di responsabilità di staff e giocatori, anche di quelli in cattivecondizioni, e la spinta decisiva che può dare una tifoseria calda».parla dei tanti infortuni. «La saturazione del calendario è evidente, come lo è la necessità di armonizzare gli impegni dei club e le finestre Fiba delle Nazionali. Non sono certo, però, che sia altrettanto chiaro nella testa di chi deve decidere. Noi non siamo mai stati al completo una volta in questa stagione. È una questione ...