Scandalo Qatargate | l' Europarlamento pronto a togliere l' immunità a Cozzolino e Tarabella

(Di lunedì 2 gennaio 2023) A seguito delle richieste dell'autorità giudiziaria belga, il Parlamento europeo ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'a due europarlamentari nell'ambito del. "Non ...

Il Riformista

...procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità a due europarlamentari nell'ambito del. "...la richiesta sulla revoca dell'immunità parlamentare per i due eurodeputati coinvolti nello...Nell'ambito dellodelspunta un'ulteriore novità alla luce degli ultimi sviluppi: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità di ... Scandalo Qatargate, per Giorgia Meloni è un “socialist job” Qatargate. La giustizia belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare degli eurodeputati del gruppo S&D Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella. Lo scrivono i giornali ...Il presidente del Parlamento europeo ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità di due eurodeputati coinvolti nel Qatargate ...