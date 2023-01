Scambio Bereszynski-Zanoli definito | ma un aspetto rallenta la chiusura dell’operazione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Oggi, 2 gennaio 2023, prende il via ufficialmente la sessione invernale di calciomercato anche in Italia. Gennaio sarà il mese per puntellare le rose in vista della seconda parte di stagione. Il Napoli capolista non ha molto da modificare e la principale operazione di gennaio l’ha già chiusa in anticipo. Locon la Sampdoria è statoda tempo e nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità. Bartosz(Photo by Simone Arveda/Getty Images), cosa manca per l’ufficialità Nella trattativa dovrebbe rientrare dal prestito anche Nikita Contini, arrivato a Genova la scorsa estate per fare il vice-Audero. Il portiere italo-ucraino però sta riflettendo ancora in quanto non è sicuro ...