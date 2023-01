Scafati | dimesso dall’ospedale fa incidente nel parcheggio e muore

RTALive

Stanno invece meglio i loro coetanei Bernando Falco (che è statodopo essere stato medicato ... Bevilacqua uccise il suocero il 24 gennaio del 2006, quando aveva 20 anni, a(Salerno), ...... il 24 gennaio 2006 venne arrestato per aver ucciso il suocero a, quando era solo 20enne. ... Bernando Falco è statodopo esser tato medicato, mentre Nicola Di Palma è rimasto in ... Salvati senza maggioranza Insieme per Scafati: "Dovrebbe ... Il giorno di Santo Stefano, al palaPentassuglia di Brindisi, la Givova Scafati affronterà i padroni di casa della Happy casa Brindisi guidati in panchina dall'ex Frank Vitucci. Dopo ...