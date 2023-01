Sassuolo | un solo obiettivo a gennaio | trattenere Frattesi e i big

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Assalto a Davide: Roma e Brighton su di lui, ilproverà auno dei suoi migliori giocatori Dionisi spera che siano chiacchiere da giornalisti ma la verità è che la Roma, ma anche il Brighton di Roberto De Zerbi (senza escludere altri possibili inserimenti a sorpresa) proveranno a strappare alil gioiello Davide. Il centrocampista classe ’99 è il capocannoniere della formazione neroverde in questa stagione con 4 gol all’attivo, vorrebbe coronare il sogno di un ritorno in giallorosso ma tra il dire e il fare c’è di mezzo…Carnevali. Gran bagarre: c’è anche l’ex De Zerbi Ilvaluta il suo giocatore sui 30-35 milioni. La Roma ha in mano il 30% sulla futura rivendita che varrà come sconto in caso di ...