Saronno | capodanno con il botto e con le botte | violenta lite familiare

(Di lunedì 2 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Iniziare l’anno con il, ma anche con le: succede anche questo, a, dove asono dovuti intervenire i carabinieri per rimettere pace a seguito di una, in un’abitazione in cui più che fuochi d’artificio sono state vere e proprie scintille. Con i vicini di casa che hanno allertato le ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilSaronno

... anticipando il Veglione - Tutte le informazioni- Il Palaghiaccio chiude solo a Natale e nelle mattinate di Santo Stefano e. Previsti sconti famiglia e in generale per bambini e ...... Verona,, Reggio Emilia, Bolzano, Genova). Si è esibito inoltre a favore dell'Istituto di ...CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Pausa Pranzo con panino e teatro all'Ivo Chiesa Natale eall'... Il Capodanno di Saronno è durato… 30 minuti SARONNO – E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma ieri, giorno di Capodanno, in un’ abitazione nel cuore della Cassina Ferrara nella zona di ...SARONNO – Un Capodanno certo non indimenticabile, nel centro storico di Saronno: chi vi si è avventura ha trovato pure luminarie ed albero di Natale spenti. Non molta gente, qualcuno ha ...