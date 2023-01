“Sarà un bellissimo disastro” | Aurora Ramazzotti e la toccante lettera al suo bambino

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’arrivo di un nuovo anno, si sa, porta con sé l’esigenza di fare bilanci. Se poi c’è una nuova vita pronta a venire al mondo, il desiderio di mettere in ordine i pensieri si fa ancora più urgente. Lo sa bene, che su Instagram ha dedicato una lungaal suo, che nascerà la prossima primavera: una riflessione sul tempo che passa e su ciò che il 2023 è pronto a regalarle., la commoventeal suoIl 2023un anno importantissimo per, che diventerà mamma per la prima volta. Un anno che cambierà inevitabilmente la sua vita e quella del compagno Goffredo Cerza, ma che entrambi stanno vivendo con un pizzico di sana ...

