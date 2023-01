Sarà italiano il mini reattore nucleare per l’energia delle future basi lunari

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il, chesviluppato dall’ENEA, Ente per le Nuove tecnologie,e l’Ambiente, e l’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, avrà il compito di generare energia elettrica a supportomissioni spaziali umane, in particolare per le. Grazie alla sua tecnologia innovativa, questoin grado di fornire una quantità significativa di energia per soddisfare i fabbisognispaziali, sia in terdi alimentazione elettrica che di supporto al riscaldamento. L’SnrSfruttando le competenze dell’Agenzia Spaziale Italiana e il know how ENEA nel campo dei sistemi nucleari innovativi, e ...