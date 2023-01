Santa Teresa di Lisieux riuscì a guarire dalla depressione

(Di lunedì 2 gennaio 2023)del Bambin Gesù soffrì di una strana malattia per la quale ebbe molto da patire, raccontata nei suoi scritti e dalle testimonianze. Ecco comea liberarsene. Una vicenda forse poco nota ma che proietta una scia luminosa di luce e di speranza. Che ci invita a non lasciarci mai vincere dallo sconforto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

ACI Stampa

... la realizzazione di un'altra area giochi e spazio di sosta a ridosso di uno degli edifici in vicolo degli Amalfitani e un intervento di manutenzione sul solarium di. ...... amministratori e simpatizzanti, vede come promotori: la segretaria comunale del Pd Forlì, MariaVaccari ; il portavoce forlivese delle 'Sardine', Moreno Zoli ; l'ex sindaco diSofia ed ... 2 gennaio 1873: 150 anni fa nasceva Santa Teresa di Lisieux Santa Teresa soffrì di una strana malattia per la quale ebbe molto da patire, raccontata nei suoi scritti e dalle testimonianze. Ecco come riuscì a liberarsene.Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della Carità, è sempre stata identificata come un esempio di misericordia verso i poveri, tanto da convertirla in una ...