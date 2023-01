Sanità | Rubano | “Nel Sannio nessun miglioramento | vescovi intervengano su De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non c’è, purtroppo, con l’inizio del nuovo anno, per quanto riguarda la situazione dellanella provincia di Benevento. Anzi. Proprio il 31 dicembre scorso si è verificato l’ennesimo episodio spiacevole al pronto soccorso dell’Ospedale San Pio: un giovane ha dato in escandescenze, cercando di sottrarre la pistola alla guardia giurata che era intervenuta per calmarlo. Ancora una volta si evidenzia la situazione di tensione che si registra nelle sale d’attesa dell’ospedale e tra i pazienti della struttura, spesso costretti ad attese di ore”. Lo scrive in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia. “Sono ormai chiare a tutti, tranne forse a chi se ne dovrebbe occupare in prima persona, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De ...